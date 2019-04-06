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США санкциями против Венесуэлы хотят лишить влияния на нее Кубы

США санкциями против Венесуэлы хотят лишить влияния на нее Кубы
08:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Новые санкции Соединенных Штатов нацелены против попыток Кубы оказать помощь режиму Мадуро.

Очередные санкции США по Венесуэле преследуют цель лишить ее "нелегитимные" власти поддержки со стороны Кубы, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин.

"Куба является силой, которая способствует сползанию Венесуэлы в кризис. Министерство финансов предпринимает меры против судов и структур, которые транспортируют нефть, и тем самым оказывают спасительную помощь нелегитимному режиму (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро", - приводятся в заявлении Минфина США слова С.Мнучина,

При этом в документе отмечается, что США вводят санкции против 34 судов, имеющих отношение к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, а также против двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу.

Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы

В свою очередь С.Мнучин отметил, что Куба посредством нефтяных сделок продолжает получать выгоду от режима Н.Мадуро и по-прежнему поддерживает его.

"США остаются привержены (задаче добиться - ред.) перехода к демократии в Венесуэле и привлечь к ответственности кубинский режим за его прямое участие в упадке Венесуэлы", - добавил С.Мнучин.

После начала политического кризиса в Венесуэле США уже применяли санкции против Венесуэлы. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской компании PDVSA.

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США, Куба, Венесуэла, Николас Мадуро, Минфин США, Стивен Мнучин, PdVSA.
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