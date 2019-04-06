Boeing сокращает производство самолетов 737 MAX

Новости мира: Компания Boeing пообещала сократить производство скандальных самолетов 737 MAX.

Американский авиапроизводитель, компания Boeing, объявила о решении сократить производство самолетов Boeing-737 MAX примерно на 20%, начиная с текущего месяца.

Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора компании Денниса Мюленбурга, обнародованном в пятницу.

"Мы решили временно перейти от производства 52 самолетов в месяц до 42 самолетов в месяц, начиная с середины апреля", - заявили в компании. При этом, сама программа Boeing-737, а также связанные с ней производственные процессы будут сохранять нынешний уровень занятости.

В то же время, компания продолжит инвестировать в качество производственной системы и цепи поставок. Кроме того, как заявили в Boeing, сокращение производства самолетов создаст возможности для успешного завершения сертификации обновленного программного обеспечения.

В компании еще раз подчеркнули, что аварии самолетов Boeing 737 MAX, которые произошли осенью прошлого года, а также в марте этого года, были вызваны цепью событий и имели общую причину, заключающуюся в ошибочной активации функции MCAS самолета.

Как сообщалось, Рейс 302 Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта после вылета из Аддис-Абебы (Эфиопия) по пути в Найроби (Кения) в результате чего погибли все 157 человек на борту.

Рейс Lion Air 610 потерпел крушение в море Ява в Индонезии 29 октября после взлета из Джакарты. Все 189 человек на борту погибли.