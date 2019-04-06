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В США 20 штатов выступили против ЧП, которое объявил Трамп

В США 20 штатов выступили против ЧП, которое объявил Трамп
10:21 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: Власти 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа из-за его планов направить средства на строительство стены на границе.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс заявила, что 20 штатов США подали ходатайство против использования президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения, чтобы профинансировать построение стены на границе с Мексикой.

По словам генпрокурора, эта стена на границе с Мексикой не нужна, она отнимает средства, которые могут быть использованы, чтобы помочь американцам по всей стране.

При этом сообщается, что иск был подан еще в феврале, до того, как президент США объявил о введении чрезвычайного положения. Данный приказ дает Трампу возможность тратить на стену деньги, которые Конгресс предназначал для других целей.

Напомним, Конгресс США отказался выполнить его просьбу на 5,7 миллиарда долларов, чтобы построить стену этого года. Тогда, в стране был введен из-за этого частичный шатдаун.

Ранее сообщалось, что после угроз полностью закрыть южную границу США и предупреждений со стороны советников и Конгресса о значительных экономических убытках от такого решения президент Дональд Трамп отправился к одной из пограничных участков возле КПП Калексико. Это уже третья поездка Дональда Трампа до границы на юге на протяжении более чем двухлетнего срока с начала его президентства. Каждый раз во время этих визитов он подчеркивал необходимость возвести новую стену на границе с Мексикой, которая требует десятков миллиардов долларов расходов.

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Все по теме:

Президент США, Дональд Трамп, Чрезвычайное положение, Ходатайство, 20 штатов.
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