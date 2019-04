Трамп отправился на границу с Мексикой

После угроз полностью закрыть южную границу США и предупреждений со стороны советников и Конгресса о значительных экономических убытках от такого решения президент Дональд Трамп в пятницу отправился к одной из пограничных участков возле КПП Калексико.

Об этом он сообщил перед вылетом в Twitter.

"Направляюсь к южной границе, на показ участка вновь построенной стены! Отправляюсь прямо сейчас!"- написал глава Белого дома утром в пятницу (по вашингтонскому времени).

Это уже третья поездка Дональда Трампа до границы на юге на протяжении более чем двухлетнего срока с начала его президентства. Каждый раз во время этих визитов он подчеркивал необходимость возвести новую стену на границе с Мексикой, которая требует десятков миллиардов долларов расходов.

Однако на этот раз в Вашингтоне заговорили, что президент во время третьего визита может объявить решение закрыть границу, которое он анонсировал еще на прошлой неделе с условием, чтобы Мексика прекратила потоки мигрантов в США. Правда, в начале этой недели Трамп изменил условия, требуя от Конгресса принять жесткое миграционное законодательство.

В этой связи советники президента, а также республиканцы в Конгрессе предупредили Трампа, полное или частичное закрытие пропускных пунктов на границе с Мексикой приведет к экономической катастрофе в отдельных отраслях. После этого, в пятницу Трамп пригрозил в Twitter мексиканским властям другим наказанием, если потоки мигрантов не будут остановлены.

"...США будут вынуждены поднять тариф на 25% для всех автомобилей, произведенных в Мексике и отправленных через нашу границу. Если это не сработает, должно сработать, я закрою границу", - написал глава Белого дома.

....However, if for any reason Mexico stops apprehending and bringing the illegals back to where they came from, the U.S. will be forced to Tariff at 25% all cars made in Mexico and shipped over the Border to us. If that doesn’t work, which it will, I will close the Border.......

