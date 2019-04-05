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Трамп отправился на границу с Мексикой

Трамп отправился на границу с Мексикой
19:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп едет посмотреть на "стену" с Мексикой.

После угроз полностью закрыть южную границу США и предупреждений со стороны советников и Конгресса о значительных экономических убытках от такого решения президент Дональд Трамп в пятницу отправился к одной из пограничных участков возле КПП Калексико.

Об этом он сообщил перед вылетом в Twitter.

"Направляюсь к южной границе, на показ участка вновь построенной стены! Отправляюсь прямо сейчас!"- написал глава Белого дома утром в пятницу (по вашингтонскому времени).

Это уже третья поездка Дональда Трампа до границы на юге на протяжении более чем двухлетнего срока с начала его президентства. Каждый раз во время этих визитов он подчеркивал необходимость возвести новую стену на границе с Мексикой, которая требует десятков миллиардов долларов расходов.

Однако на этот раз в Вашингтоне заговорили, что президент во время третьего визита может объявить решение закрыть границу, которое он анонсировал еще на прошлой неделе с условием, чтобы Мексика прекратила потоки мигрантов в США. Правда, в начале этой недели Трамп изменил условия, требуя от Конгресса принять жесткое миграционное законодательство.

В этой связи советники президента, а также республиканцы в Конгрессе предупредили Трампа, полное или частичное закрытие пропускных пунктов на границе с Мексикой приведет к экономической катастрофе в отдельных отраслях. После этого, в пятницу Трамп пригрозил в Twitter мексиканским властям другим наказанием, если потоки мигрантов не будут остановлены.

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"...США будут вынуждены поднять тариф на 25% для всех автомобилей, произведенных в Мексике и отправленных через нашу границу. Если это не сработает, должно сработать, я закрою границу", - написал глава Белого дома.

По расписанию в пятницу, президент США Дональд Трамп также планирует посетить Лос-Анджелес для встречи с поклонниками и фандрайзерами, после чего отправится в Лас-Вегас.

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Мигранты, Мексика, Дональд Трамп, Мексиканская стена.
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