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Трамп сообщил, что не ознакомился с докладом Мюллера

Трамп сообщил, что не ознакомился с докладом Мюллера
00:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Дональд Трамп сознался, что еще не ознакомился с докладом Роберта Мюллера по "российскому делу".

Президент США Дональд Трамп в субботу, 6 апреля, написал в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году, однако "имеет полное право сделать это".

Он добавил, что "осведомлен только о выводах, и самый главный из них - что сговора не было". Трамп также отметил, что генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр не нашел в действиях президента попытки воспрепятствовать правосудию. По версии главы Белого дома, за нападками стояли "13 злобных демократов, ненавидящих" его. Позднее их число возросло до 18, добавил он. Как отметил Трамп, на расследование "были потрачены два года и 30 млн долларов" (26,7 млн евро).

"Российское дело": жители США хотят полного доклада Мюллера

"Израсходованное впустую время", - указал он, добавив, что "демократы будут не удовлетворены - что им ни дай". Ранее в минюсте США отказались публиковать полный доклад по "российскому делу". 24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по "российскому делу" Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора американского президента Дональда Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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Президент, Доклад, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Российское дело.
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