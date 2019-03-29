"Российское дело": жители США хотят полного доклада Мюллера

Более трети жителей США убеждены, что выводы специального прокурора Роберта Мюллера после двухлетнего расследования так называемого «российского дела» о связях Дональда Трампа с Российской Федерацией оправдывают действующего президента. Данные предоставляет опрос NPR/PBS, который проводился с 25 по 27 марта и охватил около 1 тыс. человек.
Респондентов опрашивали на основе имеющейся информации о расследовании Мюллера, текст которого официально не опубликован.
Около 36% респондентов убеждены, что доклад оправдывает президента Трампа, у еще 56% опрошенных остаются вопросы к главе Белого дома, остальные не дали четкого ответа.
Большинство респондентов (75%) хотели бы ознакомиться с полным текстом доклада спецпрокурора, еще 18% считают, что краткого отчета генпрокурора Уильяма Барра достаточно.
Более половины (64%) опрошенных убеждены, что спецпрокурор Мюллер должен ответить на вопросы конгрессменов относительно материалов расследования.
Роберт Мюллер на прошлой неделе завершил двухлетнее расследование о вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы США 2016 года, и в воскресенье передал отчет генеральному прокурору Ульяму Барру. Прокурор, имея выбор, как поступать с полученным отчетом, принял решение обнародовать лишь свои выводы, в которых не нашлось данным о связях Трампа с РФ.
Демократы США настаивают на обнародовании полного доклада Роберта Мюллера.