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"Российское дело": жители США хотят полного доклада Мюллера

"Российское дело": жители США хотят полного доклада Мюллера
21:13 Сегодня Телеграф

Новости мира: Американцы считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа, но большинство предпочитает ознакомиться со всеми материалами "российского дела".

Более трети жителей США убеждены, что выводы специального прокурора Роберта Мюллера после двухлетнего расследования так называемого «российского дела» о связях Дональда Трампа с Российской Федерацией оправдывают действующего президента. Данные предоставляет опрос NPR/PBS, который проводился с 25 по 27 марта и охватил около 1 тыс. человек.

Респондентов опрашивали на основе имеющейся информации о расследовании Мюллера, текст которого официально не опубликован.

Около 36% респондентов убеждены, что доклад оправдывает президента Трампа, у еще 56% опрошенных остаются вопросы к главе Белого дома, остальные не дали четкого ответа.

Большинство респондентов (75%) хотели бы ознакомиться с полным текстом доклада спецпрокурора, еще 18% считают, что краткого отчета генпрокурора Уильяма Барра достаточно.

Более половины (64%) опрошенных убеждены, что спецпрокурор Мюллер должен ответить на вопросы конгрессменов относительно материалов расследования.

"Российское дело": Трамп требует отставки главы разведки Конгресса

Роберт Мюллер на прошлой неделе завершил двухлетнее расследование о вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы США 2016 года, и в воскресенье передал отчет генеральному прокурору Ульяму Барру. Прокурор, имея выбор, как поступать с полученным отчетом, принял решение обнародовать лишь свои выводы, в которых не нашлось данным о связях Трампа с РФ.

Демократы США настаивают на обнародовании полного доклада Роберта Мюллера.

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США, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Российское дело, Уильям Барр.
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