Америка может ввести пошлины на товары из ЕС

Новости мира: Правительство США начало процедуру идентификации европейских товаров, на которые могут быть наложены пошлины.

А все из-за того, что Евросоюз предоставляет субсидии европейской авиастроительной компании Airbus.

"Всемирная организация торговли (ВТО) неоднократно обосновывала, что субсидии ЕС для Airbus имеют обратный эффект для Соединенных Штатов. Поэтому Офис торгового представителя США начал процедуру, согласно разделу 301 Акта "О торговле" с 1974 года относительно идентификации товаров ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не отменит эти субсидии", - говорится в пресс-релизе Офиса торгового представителя США.

Американское ведомство обнародовало предварительный список с товарами, на которые могут быть наложены следующие дополнительные пошлины. В USTR считают, что Вашингтон ежегодно теряет 11 миллиардов долларов США от субсидии ЕС для Airbus. В Офисе отметили, что уже этим летом ВТО должна вынести вердикт в этом споре, указав полную сумму убытков от субсидий для США.