Соцсеть Twitter удалила сообщение Трампа

Соцсеть Twitter удалила твит президента США Дональда Трампа из-за того, что в видеофайле была незаконно использована музыка из фильма о Бэтмене. Об этом сообщает BBC.
"(Твит - ред.) президента Трампа с видео был удален в Twitter из-за незаконного использования музыки из фильма о Бэтмене", - говорится в сообщении.
MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 апреля 2019 г.
Как сообщает BBC, в двухминутном промо-видеоролике для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2020 году была использована песня Ганса Зиммера - Why Do We Fall? - из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь возвращается" без разрешения на использование авторского права одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов Warner Bros Pictures.
Твит был удален во вторник вечером, однако свыше одного миллиона людей успели его посмотреть.
Отмечается, что ранее известный американский певец Фаррелл Уильямс и представители умершего певца Принца требовали от Трампа прекратить использовать их песни на его политических мероприятиях.