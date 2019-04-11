Пенс в Совбезе ООН потребовал замены постпреда Венесуэлы на представителя Гуайдо

Новости мира: США требуют аннулировать полномочия постпреда Венесуэлы при ООН.

Вашингтон требует от ООН заменить нынешнего постоянного представителя Венесуэлы Самуэля Монкаду на сторонника временного президента Хуана Гуайдо.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на очередном заседании Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле, сообщает корреспондент Укринформа.

"Организация Объединенных Наций должна аннулировать удостоверение нынешнего постоянного представителя Венесуэлы при организации... и безотлагательно пригласить представителя временного правительства Хуана Гуайдо", - заявил Пенс, добавив, что другие международные организации уже прибегли к решительным шагам, но Совет безопасности ООН до сих пор бездействует.

Пенс считает, что такое решение было бы правильным, поскольку "страны западного полушария уже высказались", и теперь пришло время ООН признать временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Вице-президент США также лично обратился к постпреду Венесуэлы, который при этом присутствовал. "При всем уважении, господин посол, но вы не должны сейчас здесь сидеть. Вы должны вернуться в Венесуэлу и сообщить Николасу Мадуро, что его время истекло, пора ему уйти", - сказал Пенс.

Как сообщалось ранее, на брифинге в ООН вице-президент США Майк Пенс назвал вмешательство Кремля в дела Венесуэлы (в том числе отправку транспортных самолетов с военными) "недопустимым". И призвал Россию, Иран и Кубу "держаться подальше от страны, которая переживает гуманитарную катастрофу".

12 марта государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США отзовут из своего посольства в Венесуэле всех сотрудников из-за ухудшения ситуации в стране.

Власти Венесуэлы 13 марта приказали всем дипломатам США покинуть страну в течение 72 часов, заявив, что их присутствие "представляет риск для мира, единства и стабильности государства".

14 марта Помпео подтвердил, что весь персонал американских дипучреждений оставил Венесуэлу из-за опасности их жизни.