Скачать
Четверг, 11.04.2019
Ситуация в зоне ООС: ранены двое украинских военных
Ситуация в зоне ООС: ранены двое украинских военных
Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию
Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию
Блохин: Мне неинтересно смотреть УПЛ
Блохин: Мне неинтересно смотреть УПЛ
Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье

Пенс в Совбезе ООН потребовал замены постпреда Венесуэлы на представителя Гуайдо

Пенс в Совбезе ООН потребовал замены постпреда Венесуэлы на представителя Гуайдо
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США требуют аннулировать полномочия постпреда Венесуэлы при ООН.

Вашингтон требует от ООН заменить нынешнего постоянного представителя Венесуэлы Самуэля Монкаду на сторонника временного президента Хуана Гуайдо.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на очередном заседании Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле, сообщает корреспондент Укринформа.

"Организация Объединенных Наций должна аннулировать удостоверение нынешнего постоянного представителя Венесуэлы при организации... и безотлагательно пригласить представителя временного правительства Хуана Гуайдо", - заявил Пенс, добавив, что другие международные организации уже прибегли к решительным шагам, но Совет безопасности ООН до сих пор бездействует.

Пенс считает, что такое решение было бы правильным, поскольку "страны западного полушария уже высказались", и теперь пришло время ООН признать временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Вице-президент США также лично обратился к постпреду Венесуэлы, который при этом присутствовал. "При всем уважении, господин посол, но вы не должны сейчас здесь сидеть. Вы должны вернуться в Венесуэлу и сообщить Николасу Мадуро, что его время истекло, пора ему уйти", - сказал Пенс.

Как сообщалось ранее, на брифинге в ООН вице-президент США Майк Пенс назвал вмешательство Кремля в дела Венесуэлы (в том числе отправку транспортных самолетов с военными) "недопустимым". И призвал Россию, Иран и Кубу "держаться подальше от страны, которая переживает гуманитарную катастрофу".

Венесуэльский кризис: Гуайдо уверен, что Мадуро скоро сложит полномочия

12 марта государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США отзовут из своего посольства в Венесуэле всех сотрудников из-за ухудшения ситуации в стране.

Власти Венесуэлы 13 марта приказали всем дипломатам США покинуть страну в течение 72 часов, заявив, что их присутствие "представляет риск для мира, единства и стабильности государства".

14 марта Помпео подтвердил, что весь персонал американских дипучреждений оставил Венесуэлу из-за опасности их жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Венесуэла, Совбез ООН, Майк Пенс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
02 Порошенко отрицает участие в коррупционных схемах
03 Арьев рассказал о новых попытках вернуть РФ в ПАСЕ
04 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
05 Экс-кандидат в президенты Насиров вновь подал в суд на врача
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit
На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit
В Британии &quot;заминировали&quot; верфь с атомными подлодками
В Британии "заминировали" верфь с атомными подлодками
МВФ ожидает падения цен на нефть
МВФ ожидает падения цен на нефть
Рецепт дня: сырники с манкой и бананами
Рецепт дня: сырники с манкой и бананами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь