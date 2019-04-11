В США предполагают, что вспышка кори в Нью-Йорке произошла из-за Украины

Новости мира: По версии американских СМИ, корь в Нью-Йорк могли завезти хасиды после празднования еврейского нового года в городе Умань, Черкасской области.

Американская газета The New York Times написала, что вероятно, корь в США, из-за которой в некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение, попала из Украины.

По данным издания, с начала 2019 года в США зафиксировали 465 случаев заражения опасной инфекцией, почти 170 из них - в штате Нью-Йорк, округ Рокленд. Именно тут живет значительное количество ультра-ортодоксальных евреев. Это рекордные показатели за последние 28 лет.

Отмечается, что ежегодно десятки тысяч хасидов едут в Умань, Черкасскую область, чтобы отпраздновать еврейский новый год. В 2018 году эта дата выпала на начало сентября. Буквально через несколько недель вспышка кори произошла в Израиле, а уже в октябре болезнь зафиксировали в Нью-Йорке. Поэтому, по версии издания, вполне возможно допустить, что опасный вирус попал из Украины и привезли его паломники-хасиды.

Согласно информации ЮНИСЕФ, в 2018 году Украина возглавила первое место по количеству заболевших корью. В ЮНИСЕФ считают такую статистику свидетельством того, что прогресс по преодолению данного заболевания был сведен на нет. Отмечается, что его легко предотвратить с помощью вакцинации.

Во вторник, 9 апреля, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил обязательную вакцинацию и режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Несмотря на то, что большинство религиозных лидеров поддерживают вакцинацию, некоторые все равно выступают против. Власти объясняют, что вся причина в распространении неправдивой информации о неэффективности или даже вреде иммунизации.

По словам врачей и ученых, вакцины эффективны на 97%. При этом, в некоторых штатах родителям разрешается не прививать детей по религиозным или философским убеждениям. Там снижается уровень вакцинации, при этом возрастает количество заболеваний.

В ЮНИСЕФ напоминают, что корь может быть смертельно опасной, это более заразное заболевание, чем Эбола, туберкулез или грипп. Отмечается, что вирус кори может жить в помещении в течение двух часов после того, как инфицированный человек оставил его. Он распространяется воздушно-капельным путем и повреждает дыхательные пути.