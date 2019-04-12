Скачать
Пятница, 12.04.2019
Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов на выборах в Украине
Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов на выборах в Украине
Ливерпуль может заключить рекордную сделку с Nike
Ливерпуль может заключить рекордную сделку с Nike
Мальвина с голубыми локонами: Надя Дорофеева предстала с новым цветом волос
Мальвина с голубыми локонами: новый цвет волос Дорофеевой

Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов на выборах в Украине

Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов на выборах в Украине
00:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: Курт Волкер: Традиционно США не высказывают поддержку ни одному из кандидатов на выборах.

США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, но выступают за соблюдение принципов, заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы приветствуем украинский народ с успешным проведением первого тура выборов президента. Желаем вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью. Традиционно США не высказывают поддержку ни одному из кандидатов на выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов", - сказал К.Волкер в своем видео-обращении на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, США поддерживают Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства. Говоря о вопросах безопасности, К.Волкер подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей.

"По нашему четкому убеждению, Минские соглашения должны быть в полной мере реализованы. До сих пор Россия не проявляла желания это сделать. Но мы и дальше готовы к участию, к тому, чтобы сделать все возможное для содействия переговорам, введению миротворцев, чтобы помочь жителям востока Украины вернуться к мирной жизни ", - подчеркнул представитель США. Он заявил, что США стремятся к проведению переговоров, которые восстановят суверенитет и территориальную целостность Украины в соответствии с Минскими договоренностями.

Волкер: Москва продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины

"Следует также осуществить политические шаги в рамках Минских соглашений. Украина сделала много в этом направлении. И если удастся создать необходимые условия безопасности, мы будем иметь возможность двигаться в таком направлении ", - подытожил К.Волкер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Кандидаты, Курт Волкер, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Депутаты в Раде проголосуют за "языковый закон" уже после выборов
03 Посол Йованович ожидает мирных выборов 21 апреля
04 Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина
05 "Как роза в мусорном баке": Оля Полякова удивила сеть новым снимком в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны ООС (Фото)
В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны ООС (Фото)
Зеленский и Порошенко не проведут дебаты через телемост
Зеленский и Порошенко не проведут дебаты через телемост
Аваков: Основные риски избирательного процесса уже пройдены
Аваков: Основные риски избирательного процесса уже пройдены
&quot;Обе такие красавицы&quot;: Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
"Обе такие красавицы": Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь