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Экс-советника Обамы обвинили в сокрытии информации о работе на Януковича

Экс-советника Обамы обвинили в сокрытии информации о работе на Януковича
01:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Грегори Крейга, экс-советника Барака Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Виктора Януковича.

Бывшему советнику экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейгу предъявили обвинения в сокрытии сведений от властей и в даче ложных показаний в связи с его работой на власти Украины времен президентства Виктора Януковича, сообщает в четверг американский Минюст.

"Федеральная коллегия присяжных сегодня передала вердикт, в котором адвокат из Вашингтона Грегори Крейг обвиняется в даче ложных показаний и сокрытии существенной информации о его деятельности в интересах Украины от министерства юстиции", - говорится заявлении министерства.

В тексте обвинения не говорится, какие именно сведения скрывал Г.Крейг, и о чем давал ложные показания. Максимальным наказанием за сокрытие сведений является штраф в размере $250 тыс. и пять лет тюрьмы, за дачу ложных показаний - штраф $10 тыс. и пять лет заключения, отмечает Минюст.

В среду The New York Times сообщила, что Г.Крейгу в ближайшие дни будут предъявлены обвинения по делу о лоббировании интересов экс-президента Украины В.Януковича. Дело в отношении бывшего советника Белого дома было возбуждено на основе материалов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, но напрямую с ним не связано. Г.Крейг "станет первым демократом, которому будет предъявлено обвинение в связи с расследованием спецпрокурора", отметила газета.

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Виктор Янукович, Украина, США, Обвинения, Советник, Барак Обама.
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