Трамп назвал "победой" отказ МУС вести расследование против военных США

Новости мира: Дональд Трамп считает, что отказ МУС вести расследование против американских военных "большая победа".

Президент США считает "большой международной победой" отклонения Международным уголовным судом ходатайство одного из своих прокуроров относительно проведения расследования против предполагаемых военных преступлений военных США в Афганистане. На этом глава Белого дома подчеркнул в официальном заявлении, обнародованном в пятницу, сообщает Укринформ.

"Международный уголовный суд (МУС) объявил о единодушном отклонении ходатайства вести расследование против американских военнослужащих и разведчиков, которые служили в Афганистане. Это большая международная победа не только для этих патриотов, но и для верховенства права", - подчеркнул глава Белого дома.

Он приветствовал решение МУС и заверил, что Соединенные Штаты обеспечивают обращение своих граждан в миссиях за рубежом по высоким юридическим и этическим стандартам.

В то же время Трамп подчеркнул, что с момента создания МКС, Соединенные Штаты последовательно отказывались присоединяться к суду из-за его широких и неподотчетных прокурорских полномочий. Кроме того, это обусловливалось угрозой для американского национального суверенитета, а также другие недостатки, которые делают суд нелегитимным.

"Любая попытка судебного преследования персонала США, Израиля или союзной страны будет иметь быстрый и мощный ответ", - подчеркнул президент США.