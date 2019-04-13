Армия США "замаскирует" свои танки и солдат (Фото)

Новости мира: Военные США заявили о разработке технологии, снижающей тепловую заметность солдат и военной техники.

Соединенные Штаты давно дали понять, что малозаметность — главное требование к боевой единице будущего. Чаще всего его связывают с уменьшением радиолокационной заметности крылатых машин, например истребителей пятого поколения. Однако, во-первых, снижение заметности для радаров — не единственное требование технологии стелс. Во-вторых, военные хотят резко повысить скрытность не только воздушной техники, но и наземной. Само собой, для этого придется использовать принципиально разные решения. Так, для танков, бронетранспортеров и БМП особую роль играет уменьшение теплового излучения — электромагнитного излучения, возникающего за счет внутренней энергии тела. Задача сложная, но не невозможная.

Сейчас стало известно о разработке в интересах Сухопутных сил США новой технологии снижения теплового излучения, которую можно будет применять как в случае с пехотой, так и для бронетехники. Об этом заявил начальник штаба армии США Марк Милли (Mark Alexander Milley). Причиной такого шага он назвал "крайне смертоносную" обстановку, в которой придется действовать бойцам будущего.

"Мы знаем, что системы обнаружения противника имеют высокие возможности в том, чтобы поражать цели высокоточными боеприпасами… Так что критически важно маскировать системы, чтобы дезориентировать электронные и тепловые датчики", — отметил Милли.

Издание Popular Mechanics напомнило читателям, что ранее для нужд армии США решили заказать маскировочные наборы от компании SAAB. Речь идет о легких камуфляжных сетях ULCANS (Ultra Lightweight Camouflage Net Systems). Контракт подразумевает поставку нескольких видов сеток — в частности, для эксплуатации в условиях леса и пустыни. Общая сумма сделки — около 66 миллионов долларов.

Комплекты маскировки рассчитаны как на применение солдатами, так и на снижение заметности бронетехники. Сетки обеспечивают не только визуальную маскировку, но и снижают тепловое излучение и даже, если верить имеющимся данным, уменьшают радиолокационную заметность. Насколько можно судить, технология, о которой заявил Марк Милли, должна предоставить военным еще более высокие возможности, чем ULCANS. А вот к новым образцам российской бронетехники у экспертов есть вопросы. По крайне мере, если говорить о тепловой заметности боевых машин, построенных на базе колесной платформы "Бумеранг". Впрочем, возможно, эти проблемы устранят на серийной версии.