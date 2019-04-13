Перед Белым домом мужчина в инвалидном кресле поджег себя

Новости мира: В США мужчина в инвалидном кресле поджег себя перед Белым домом.

Мужчина на электрическом инвалидном кресле поджег на себе куртку перед Белым домом. Об этом говорится в сообщении в твиттере Секретной службы США. Позднее в ведомстве добавили, что мужчину госпитализировали с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.

"Офицеры дивизии сразу же отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел на Пенсильвания-авеню, которая проходит прямо перед Белым домом. Мотивы поступка мужчины в Секретной службе не уточнили.

Напоминаем, в Луцке, 5 апреля, вечером мужчина облил себя бензином перед входом в городской совет и пытался поджечь. Как сообщил корреспонденту главный врач коммунального учреждения "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владимир Шмаль, вызов на "103" поступил сегодня в 19.04.