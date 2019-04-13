Трогал за лица, обливал жидкостью: беспокойный пассажир выпрыгнул из самолета в США

Новости мира: В США пассажир лайнера после того как обливал других жидкостью самовольно выпрыгнул после посадки.

В США 25-летний мужчина выпрыгнул с пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса. Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя авиакомпании и местную полицию, сообщает УНН.

“После того, как самолет подъехал к гейту, пассажир открыл дверь и выпрыгнул из лайнера”, — заявили в American Airlines. Отмечается, что он получил легкие травмы и был задержан.

При этом издание уточняет, что в процессе выполнения рейса нарушитель вел себя “беспокойно” — в частности, трогал пассажиров за лица и обливал их неназванной жидкостью из своей бутылки.

Мужчина, имя которого не разглашается, получил легкие травмы, он задержан. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения. На борту воздушного судна было 157 пассажиров. Самолет прибыл из Миннеаполиса (штат Миннесота).