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США ввели санкции против четырех компаний, перевозивших венесуэльскую нефть

США ввели санкции против четырех компаний, перевозивших венесуэльскую нефть
16:46 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости мира: США пытаются санкциями перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы.

США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу.

Об этом пишет DW.

С помощью санкций Вашингтон намерен усилить давление на нелегитимный режим Николаса Мадуро, говорится в заявлении министерства финансов США.

Компании, на которые наложены санкции, извлекают выгоду из того, что "режим Мадуро занимается разграблением природных ресурсов", тогда как венесуэльская нефть принадлежит народу Венесуэлы, подчеркнул министр финансов США Стив Мнучин.

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Ограничительные меры Вашингтона коснулись трех фирм из Либерии и одной - из Италии. Под санкции подпали в общей сложности девять танкеров, четыре из них перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу. Активы этих компаний в США заморожены, а их доступ к мировым финансовым системам в значительной степени блокирован.

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Все по теме:

Нефть, Санкции, Куба, Венесуэла, Николас Мадуро.
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