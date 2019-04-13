Трамп о Ким Чен Ыне: Наши личные отношения остаются очень хорошими

Новости мира: Трамп уверяет, что у них с Ким Чен Ыном - все отлично.

После заявления северокорейского лидера с требованием к США кардинально изменить подход Вашингтона к КНДР, президент Дональд Трамп выразил готовность провести третий саммит, чтобы понять позиции, на которых находится каждая из сторон.

Об этом он написал в серии Twitter-сообщений в субботу.

"Я согласен с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, что наши личные отношения остаются очень хорошими, возможно, даже термин "отличными" был бы более точным, а также третий саммит был бы хорош для того, чтобы мы полностью поняли, на каких позициях находится каждый из нас", - написал глава Белого дома.

В следующем сообщении он подчеркнул, что Северная Корея "огромный потенциал" для чрезвычайного роста, экономического успеха и обогащения под руководством Ким Чен Ына.

"Я с нетерпением жду дня, который может наступить вскоре, если не будет ядерного оружия и санкций, чтобы потом наблюдать как Северная Корея становится одной из самых успешных стран мира" - отметил американский президент.

Как сообщалось ранее, накануне глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что будет готов встретиться с Трампом в третий раз при условии, что Соединенные Штаты полностью изменят свой подход к Северной Корее. В связи с этим он подчеркнул, что КНДР не довольна и не желает повторения саммита, подобного тому, который состоялся в Ханое.