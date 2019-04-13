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"Российское дело": Соратник Трампа требует обнародовать отчет Мюллера

"Российское дело": Соратник Трампа требует обнародовать отчет Мюллера
20:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Соратник Трампа хочет использовать "российский" доклад Мюллера для защиты в суде.

Давний соратник Дональда Трампа, политический консультант Роджер Стоун выразил намерение использовать полный доклад спецпрокурора Мюллера, который указывает на отсутствие сговора кампании Трампа с россиянами, для защиты в суде по своему делу.

Об этом сообщило в субботу американское издание The Hill.

"Стратег Республиканской партии и давний соратник Трампа Роджер Стоун требует обнародования полного отчета о расследовании специального прокурора Роберта Мюллера в рамках своей стратегии защиты в суде", - отмечает издание.

Стоуну выдвинуты обвинения в обмане Конгресса, а также в препятствовании следователям относительно его контактов с WikiLeaks во время президентской кампании 2016 года. Сам Стоун не признал своей вины, а его адвокаты заявили в пятницу, что полный отчет Мюллера стал "существенным" для защиты Стоуна.

Юристы также утверждают, что Стоун был несправедливо определен как сторонник президента, и что дело никогда не должно было попасть к судье Эми Берман Джексон.

"Теперь, когда Министерство юстиции пришло к выводу, что не существует сговора между российскими агентами и любым американским гражданином, включая Роджера Стоуна, эта "связь" является необоснованной", - настаивают адвокаты Стоуна.

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Как сообщалось, 24 марта генеральный прокурор США Уильям Барр обнародовал краткий отчет по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в США. Среди выводов, в частности, шла речь о недостаточности доказательств для того, чтобы обвинять кампанию Трампа в сговоре с россиянами, а также воспрепятствовании правосудию со стороны президента США.

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Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Роджер Стоун, Российское дело, Вмешательства в выборы.
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