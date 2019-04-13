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В Штатах успешно испытан гигантский самолет

В Штатах успешно испытан гигантский самолет
23:25 Сб, 13 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В США испытали самый большой самолет в мире.

Американский двухфюзеляжный самолет авиационно-космической системы "воздушного старта", предназначенный для запуска на орбиту многоразовых ракет, в субботу, 13 апреля совершил свой первый успешный полет, сообщила компания-разработчик Stratolaunch Systems.

По имеющимся данным, самый большой в мире самолет Stratolaunch вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Его испытательный полет проходил к югу от Лос-Анжелеса. Конструктивно он представляет собой двухфюзеляжный самолет с размахом крыльев, составляющим около 117 метров (больше футбольного поля). Длина самолета достигает 53 метров, а высота - 15 метров.

Гигант оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney, а также 28 колесами. Центральная часть самолета между фюзеляжами предназначена для крепления космических ракет. Масса самолета достигает 227 тонн, а максимальная взлетная масса - около 590 тонн. В 2018 году в рамках испытаний уже были проведены пробежки самолета по взлетно-посадочной полосе на авиабазе Мохаве.

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Разработчики ожидают, что их самолет сможет летать примерно на той же высоте, что и современные пассажирские авиалайнеры. Однако Stratolaunch разрабатывался не для перевозки пассажиров, а для запуска ракет в космос прямо во время полета. По словам инженеров, такой метод может существенно удешевить процесс запусков, так как позволит экономить на ракетном топливе. Кроме того, в отличие от "традиционного" метода запуска ракет в космос, Stratolaunch сможет выполнять эту задачу, не завися от погодных условий.

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США, Калифорния, Самолет, Запуск, Штаты, Испытание, Космические ракеты.
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