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Суббота, 13.04.2019
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NASA озвучили, подробности крушения зонда "Берешит"

NASA озвучили, подробности крушения зонда "Берешит"
04:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки: Даже при неудачном исходе миссии, SpaceIL все равно получит призовой миллион долларов.

Зонд "Берешит" создала израильская некоммерческая организация SpaceIL. Его стартовая масса равнялась 585 килограммам, 160 из них приходились на аппарат. На него установили шесть восьмимегапиксельных цветных камер, магнитометр, цифровую капсулу времени и лазерные уголковые отражатели. Двадцать второго февраля 2019 года состоялся старт миссии. Вчера, 11 апреля, в 22:25 по Москве его планировали посадить на лунную поверхность в северо-восточной части Моря Ясности, но зонд не смог совершить мягкую посадку и разбился.

Аппарат столкнулся с небольшими сбоями в работе систем навигации и связи еще во время запуска в феврале, но это не помешало ему выйти на орбиту вокруг Луны. Операция шла согласно плану до тех пор, пока аппарат не достиг высоты 149 метров над поверхностью. Тогда опять произошел сбой в работе систем связи и выключился главный двигатель. Инженерам удалось вновь включить его, но в тот момент зонд обладал уже слишком высокой скоростью, чтобы замедлить движение, и врезался в поверхность Луны. На высоте 22 километров "Берешит" сделал свою последнюю фотографию. Первый помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen) написал в Twitter после крушения:

СМИ отмечают, что бюджет миссии составил всего 100 миллионов долларов, что намного меньше любой другой лунной миссии. Например, в 60-х годах прошлого века США потратили 469 миллионов долларов на семь спускаемых лунных аппаратов того же размера. С учетом инфляции эта сумма сегодня превратилась бы в 3,5 миллиарда долларов.

Изначально SpaceIL участвовала в конкурсе Google Lunar X Prize. Цель конкурса заключалась в финансировании предприятия, которое, не получая деньги от государства, посадит зонд на Луну. Главный приз — 20 миллионов долларов. Однако в январе прошлого года конкурс закрыли. Несмотря на это, SpaceIL удалось привлечь другие инвестиции. Одно из самых больших вложений поступило от южноафриканского предпринимателя Мориса Кана (Morris Kahn). Он вложил 43 миллиона долларов. В итоге подключилось и правительство Израиля, которое выделило два миллиона долларов.

SpaceIL получит миллион долларов за высадку на Луну (Видео)

Сейчас, после случившейся неудачи, Питер Диамандис (Peter Diamandis), учредитель фонда X Prize, объявил, что все равно намерен вручить SpaceIL приз в размере одного миллиона долларов для продолжения их работы. Зонд "Берешит" в любом случае вошел в историю — он стал первым частным космическим аппаратом, облетевшим Луну и вышедшим на окололунную орбиту. Недавно директор NASA Джеймс Брайденстайн (Jim Bridenstine) заявил, что Космическое агентство не сможет в одиночку доставить астронавтов к Луне в 2024 году, и напомнил о необходимости кооперироваться.

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НАСА, Зонд, Крушение, SpaceIL.
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