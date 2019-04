NASA озвучили, подробности крушения зонда "Берешит"

Зонд "Берешит" создала израильская некоммерческая организация SpaceIL. Его стартовая масса равнялась 585 килограммам, 160 из них приходились на аппарат. На него установили шесть восьмимегапиксельных цветных камер, магнитометр, цифровую капсулу времени и лазерные уголковые отражатели. Двадцать второго февраля 2019 года состоялся старт миссии. Вчера, 11 апреля, в 22:25 по Москве его планировали посадить на лунную поверхность в северо-восточной части Моря Ясности, но зонд не смог совершить мягкую посадку и разбился.

Аппарат столкнулся с небольшими сбоями в работе систем навигации и связи еще во время запуска в феврале, но это не помешало ему выйти на орбиту вокруг Луны. Операция шла согласно плану до тех пор, пока аппарат не достиг высоты 149 метров над поверхностью. Тогда опять произошел сбой в работе систем связи и выключился главный двигатель. Инженерам удалось вновь включить его, но в тот момент зонд обладал уже слишком высокой скоростью, чтобы замедлить движение, и врезался в поверхность Луны. На высоте 22 километров "Берешит" сделал свою последнюю фотографию. Первый помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen) написал в Twitter после крушения:

Space is hard, but worth the risks. If we succeeded every time, there would be no reward. It’s when we keep trying that we inspire others and achieve greatness. Thank you for inspiring us @TeamSpaceIL. We’re looking forward to future opportunities to explore the Moon together. pic.twitter.com/yZ35IJKOYC

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 11 апреля 2019 г.