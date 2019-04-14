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Посол США в РФ рассказал о санкциях против России и украинские выборы
Посол США в РФ рассказал о санкциях против России и украинские выборы
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Посол США в РФ рассказал о санкциях против России и украинские выборы

Посол США в РФ рассказал о санкциях против России и украинские выборы
00:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Посол США в России рассказал о выборах в Украине.

Еще рано говорить о том, достигли ли своей цели санкции Евросоюза и США против России. Ограничительные меры – это не быстродействующее средство, они рассчитаны на длительный срок. Об этом в интервью радио Свобода сказал посол США в России Джон Хантсман. Он отметил, что не называл бы санкции полумерами.

"Это очень серьезные санкции против физических лиц и компаний. И на данный момент мы ввели уже сотни санкций. В американской политике мало вещей, которые объединяют республиканцев и демократов. Этот вопрос в Сенате США собрал почти 100% поддержку республиканцев и демократов. Это вопрос ответа на недружественные действия, которые исходят от России, – будь то аннексия Крыма, ситуация в Восточной Украине, на Донбассе, вмешательство в выборы, вопросы, связанные с "Актом Магнитского" о правах человека. У людей в Конгрессе вполне определенное жесткое мнение по этим вопросам и к тому, как мы должны на это отвечать", - рассказал дипломат. По его мнению, еще рано говорить о том, достигли ли санкции своей цели, поскольку санкции – это не быстродействующее средство.

"Они рассчитаны на длительный срок. И мы более чем заинтересованы в том, чтобы обсуждать проблемы, которые привели к этим санкциям. Мне кажется, что это потерялось в процессе обсуждения вопроса о санкциях. Зачем говорить о санкциях, когда можно говорить о том, что привело к введению санкций. Надо сесть за стол переговоров и говорить о том, что привело к нынешней ситуации. И как только эти проблемы будут решены, санкции будут сняты, и мы будем жить при другой ситуации. Но сейчас такого уровня общения сложно достичь", - сказал Хантсман. Относительно выборов президента в Украине, дипломат отметил, что в Украине происходят полноценные демократические выборы.

"Я часто задаю себе вопрос, о чем думают мои друзья в Москве, когда они смотрят на соседа и видят, как раскручивается этот полноценный демократический процесс, совершенно отличный от другого процесса. Когда я смотрю на этот регион, то вижу шаги в направлении тех принципов, которые мы поддерживаем и которые поддерживают много других стран: открытость и прозрачность, свобода и демократия. И все это работает", - сказал дипломат.

"У Украины, возможно, будет новый лидер – сейчас сложно прогнозировать, но нам всем придется приспособиться к тому, кого выберет народ. Но я должен сказать, что мы глубоко озабочены вопросом территориальной целостности Украины, которая была нарушена. И это – основная причина охлаждения наших отношений с Россией на сегодняшний день: аннексия Крыма и продолжающийся конфликт в Восточной Украине, который унес жизни уже 10 400 человек. Эти проблемы не решены. Никаких позитивных шагов сделано не было для того, чтобы воссоздать контуры единой и свободной Украины и уважать территориальную целостность суверенного государства. Были нарушены нормы международного права. А мы верим в международное право", - подчеркнул посол.

Посол: Республиканцы и демократы США едины во мнении о санкциях против РФ

"Мы надеемся, что после выборов - независимо от того, кто победит, Россия присоединится к полезному процессу, который поможет людям Украины видеть свою страну красивой, увидеть, как мир устанавливается в восточных регионах, которые сейчас полностью дестабилизируются, и как общая температура постепенно снижается. Пришло время сесть за стол переговоров и найти какое-то решение. Ничего этого не было уже несколько лет", - подытожил дипломат.

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Выборы, Россия, Санкции, РФ, Посол.
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