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Воскресенье, 14.04.2019

В США испытали самый большой самолет в мире: видео

Самый большой самолет в мире Stratolaunch совершил первый демонстрационный полет. Видео разместил на своем YouTube-канале споттер Джек Бейер. Двухфюзеляжная новинка от компании Stratolaunch Systems взлетела в небе над Калифорнией. Размах крыла гиганта составляет 117 метров, это больше, чем у прошлого рекордсмена — Ан-225 "Мрия" (88 метров). Длина самолета — 73 метра. Он оснащен шестью двигателями Pratt&amp;Whitney, устанавливаемых на Boeing 747, и способен поднимать в воздух 226 тонн груза. Его основной задачей будет вывод летательных аппаратов в космос.
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США, Самолет, Ан-225 "Мрия", Stratolaunch.
10:14 Сегодня Телеграф
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