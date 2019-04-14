В США испытали самый большой самолет в мире: видео

Самый большой самолет в мире Stratolaunch совершил первый демонстрационный полет. Видео разместил на своем YouTube-канале споттер Джек Бейер. Двухфюзеляжная новинка от компании Stratolaunch Systems взлетела в небе над Калифорнией. Размах крыла гиганта составляет 117 метров, это больше, чем у прошлого рекордсмена — Ан-225 "Мрия" (88 метров). Длина самолета — 73 метра. Он оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney, устанавливаемых на Boeing 747, и способен поднимать в воздух 226 тонн груза. Его основной задачей будет вывод летательных аппаратов в космос.