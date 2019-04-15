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Трамп собрал $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал 2019 года

Трамп собрал $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал 2019 года
09:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Кампания по переизбранию Дональда Трампа на пост президента собрала $30 млн в первом квартале 2019 года.

Кампания по переизбранию Дональда Трампа на пост президента в 2020 году собрала более $30 млн за первые три месяца 2019 года, сообщают американские СМИ.

Общая сумма средств на новую кампанию, включая прошлогодние пожертвования, составила более $ 40 млн.

Отмечается, что Д.Трамп официально начал свою предвыборную кампанию почти сразу после вступления в должность в 2017 году. Он поставил цель по сбору средств для переизбрания в размере $1 млрд.

Согласно данным кампании, которые она сообщила Associated Press, почти 99% полученных пожертвований равнялись $200 или меньше. Средний размер пожертвования составил около $34.

Менеджер кампании Д.Трампа 2020 Брэд Парскейл сказал агентству, что сбор средств в первом квартале показывает, что он (Д.Трамп - ред.) "находится в значительно более сильной позиции на данный момент, чем любой предыдущий действующий президент, баллотирующийся на переизбрание, и только продолжает наращивать импульс".

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Кроме того, уточняют СМИ, кампания Д.Трампа получает финансовую помощь от Республиканского национального комитета, который собрал более $45млн в первом квартале 2019 года.

В то же время, отмечают издания, двумя лучшими кандидатами от демократов в сборе средств стали сенатор Берни Сандерс с более чем $18 млн и сенатор Камала Харрис c примерно $12 млн.

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США, Выборы США, Дональд Трамп, Кампания по переизбранию.
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