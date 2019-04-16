Помпео считает, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в этом году

Новости мира: Помпео не исключает, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся до конца года.

Госсекретарь США Майкл Помпео не исключает возможности проведения третьей встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына еще до конца 2019 года. Об этом он заявил в понедельник в беседе с журналистами в Далласе (штат Техас). Его слова приводит Госдепартамент, передает УНН.

На просьбу прокомментировать недавние высказывания лидера КНДР Ким Чен Ына о возможности проведения очередной встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в нынешнем году, Помпео отметил, что "Трамп полон решимости добиваться прогресса с помощью дипломатии".

"Мы стремимся к тому, что уже обещал в июне прошлого года на встрече в Сингапуре председатель Ким, — продолжал госсекретарь США. — Он взял на той встрече обязательство стремиться к денуклеаризации, он заявлял об этом мне несколько раз при личных встречах. Нам всем нужен такой результат для того, чтобы двигаться вперед".

"Наши представители работают с северокорейцами над тем, чтобы наметить путь для продвижения вперед, с тем, чтобы мы могли добиться результата, — добавил Помпео. — Он сказал, что хотел бы, чтобы результат был достигнут к концу года. Я бы хотел, чтобы это случилось раньше".