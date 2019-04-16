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Выборы в США 2020: у Трампа появился первый конкурент

Выборы в США 2020: у Трампа появился первый конкурент
16:02 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

Новости мира: Бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд официально заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность президента США в 2020 году.

Бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд стал первым представителем Республиканской партии,который официально объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году.

В заявлении экс-губернатора США упоминается, что на сегодняшний день, во время великой политической борьбы, когда обе партии пытаются "победить любой ценой", голоса жителей США игнорируют и из-за этого страдает страна. 

По мнению Уэлда, сейчас настало время для того, чтобы вернуться к принципам президента Линкольна — равенству, достоинству, возможностям для всех. Он считает, что это сейчас и является главным. Поэтому, и готов возглавить эту борьбу.

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Известно, что Билл Уэлд два срока подряд занимал должность губернатора штата Массачусетс в 1990-х годах, а в 1996 году проиграл эту должность Джону Керри. Спустя год президент США Билл Клинтон выдвинул его на пост посла в Мексике, но Уэлд вынужден был снять свою кандидатуру после того, как сенатор Джесси Хелмс (от штата Северная Каролина) выступил против его назначения. В 2005 году Уэлд принял попытку добиться избрания на пост губернатора штата Нью-Йорк от Республиканской партии, а на выборах 2016 года Либертарианская партия США выдвигала его кандидатом на пост вице-президента.

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Президент США, Пост, Кандидатура, Экс-губернатор штата Массачусетс, Билл Уэлд, Выборы в США 2020.
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