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Трамп ветировал решение Конгресса по поддержке Саудовской Аравии в Йемене

Трамп ветировал решение Конгресса по поддержке Саудовской Аравии в Йемене
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп снова наложил вето на решение Конгресса.

Дональд Трамп применил вето против резолюции Конгресса, принятой обеими палатами, которая требует прекратить военную поддержку коалиции в Йемене во главе с Саудовской Аравией.

Это второе вето Трампа за время его каденции, сообщает The Hill.

"Президент Трамп во вторник применил вето против резолюции, требующий прекращения поддержки со стороны США военной кампании в Йемене под руководством Саудовской Аравии", - отмечается в сообщении.

В марте Сенат США утвердил большинством голосов (54 – "за", 46 – "против") резолюцию, требуюшей от президента отозвать все войска и прекратить оказывать помощь этой коалиции. Ранее этот документ поддержала Палата представителей.

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В заявлении, которое во вторник Трамп адресовал Сенату, он назвал резолюцию "бесполезной" и подчеркнул, что она является попыткой сузить его конституционные полномочия. Кроме того, он отметил, что это решение негативно повлияет на внешнюю политику Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Трамп с помощью вето заблокировал законодательную инициативу, которая останавливала действие чрезвычайного положения в США и перераспределение миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Саудовская Аравия, Йемен, Конгресс США, Дональд Трамп.
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