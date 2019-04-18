Отчет Мюллера: Янукович дарил Манафорту черную икру за $40 тысяч

Новости мира: После выборов в 2010 году, Виктор Янукович подарил Полу Манафорту большую банку с черной икрой за 40 тыс долларов.

Экс-руководитель кампании Дональда Трампа Пол Манафорт рассказал следствию, что после выборов в 2010 году Виктор Янукович подарил ему огромную банку черной икры стоимостью до 40 тысяч долларов США.

Об этом говорится в опубликованном в четверг, 18 апреля, полном отредактированном тексте отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает корреспондент Укринформа.

"28 июля 2016 года (российский разведчик Константин - ред.)Килимник вылетел из Киева в Москву. На следующий день он написал Манафорту запрос о встрече... В электронном письме под названием "Черная икра" говорилось: "Я сегодня встречался с тем парнем, который дал вам несколько лет тому назад огромную банку черной икры. Мы обсуждали его историю около 5 часов, и у меня есть для вас несколько важных сообщений от него", - говорится в отчете.

Под "важными сообщениями", вероятно, речь шла о "мирном плане", который предусматривал создание автономной республики на оккупированном Донбассе во главе с Януковичем для сохранения российского контроля над этой территорией.

"Манафорт идентифицировал (во время допроса - ред.) "парня, подарившего несколько лет тому назад огромную банку черной икры" как Януковича. Он пояснил, что в 2010-м году они с Януковичем завтракали и праздновали выборы... Янукович подарил Манафорту большую банку черной икры, стоимостью примерно 30 или 40 тысяч долларов", - говорится в отчете.

Президент США Дональд Трамп в этой связи разместил в своем Twitter стилизованное под известный сериал "Игра престолов" изображение с надписью: "Заговора нет. Вмешательства (в расследования - ред.) нет. Для ненавистников и радикальных левых демократов - игра окончена".

Между тем, демократы в Конгрессе США требуют слушаний со спецпрокурором Робертом Мюллером по российскому делу. В частности, с таким заявлением выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Председатель Юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерри Надлер в этой связи сообщил, что уже вызвал Мюллера на слушания в комитет. В то же время, генпрокурор США Уильям Барр заявил, что не возражает против выступления Роберта Мюллера в Конгрессе США.