Трамп в мае посетит Японию

Новости мира: Дональд Трамп первым из иностранных лидеров встретится с новым императором Японии.

Президент США Дональд Трамп посетит Японию во второй половине мая, сообщает газета "Майнити симбун" со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Японии.

В ходе визита, который пройдет 25-28 мая, президент США встретится с новым императором Японии Нарухито. Д.Трамп приедет в Японию уже в новую эру - "Рэйва", которая наступит после того, как Нарухито 1 мая сменит на троне своего отца императора Акихито.

Новый император Японии даст обед в честь американского гостя. Д.Трамп в ходе визита проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, также президент США может посетить бой сумо и осмотреть эсминец класса "Идзумо", сообщает издание.

Белый дом подтвердил сообщения предстоящем визите президента США в Японию.

"Государственный визит укрепит тесные связи между американским и японским народами и продемонстрирует важность нашего союза и партнерства", - отмечается в сообщении.

Администрация президента США также подтвердила сообщения СМИ о предстоящем визите премьер-министра Японии С.Абэ в Вашингтон.

"Президент Дональд Трамп и первая леди примут премьер-министра Японии Синдзо Абэ и госпожу Акиэ Абэ в Белом доме 26-27 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Майнити симбун" со ссылкой на источники писала, что С.Абэ и Д.Трамп проведут переговоры 26 апреля в Вашингтоне.

Как отмечали собеседники издания, С.Абэ и Д.Трамп, вероятно, подтвердят необходимость полного соблюдения международным сообществом санкций ООН в отношении Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян провести полную денуклеаризацию.

Ожидается, что премьер-министр Японии и президент США также обсудят торговые отношения двух стран.

По данным источников газеты, С.Абэ также планирует присутствовать на дне рождении первой леди Мелании Трамп 26 апреля.

Кроме того, в расписании японского премьер-министра значится игра в гольф с президентом США 27 апреля за пределами Вашингтона.