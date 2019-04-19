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Помпео: Россия вмешивается в дела многих стран

Помпео: Россия вмешивается в дела многих стран
18:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США будут добиваться от РФ невмешательства во внутренние дела.

Власти США продолжат в ходе контактов с Россией настаивать на недопустимости вмешательства во внутренние американские дела, заявил в пятницу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: отказаться от действий, которые мешают успеху нашей демократии", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон обсуждать с Москвой доклад Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

"Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", - добавил он.

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М.Помпео подчеркнул, что тема недопустимости вмешательства во внутренние дела США поднимается во время всех контактов на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой.

"Россия вмешивается в дела многих стран", - считает М.Помпео. По его словам, признаки такого вмешательства видны, в частности, в Венесуэле и в Украине.

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Россия, Роберт Мюллер, Майк Помпео, Российское дело, Доклад Мюллера.
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