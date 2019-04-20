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В США требуют Бутиной 18 месяцев тюрьмы, в РФ просят 9

В США требуют Бутиной 18 месяцев тюрьмы, в РФ просят 9
10:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В США сторона обвинения просит приговорить Бутину к 1,5 годам заключения.

Прокуратура США запросила для россиянки Марии Бутиной 18 месяцев тюремного заключения, говорится в материалах суда.

"Мы запрашиваем приговор в 18 месяцев заключения", - говорится в документе.

Прокуратура признает, что М.Бутина "не была обученным сотрудником разведки". В то же время, "действия, которые она предпринимала, происходили по поручению российского должностного лица в пользу Российской Федерации", говорится в документе.

Защита россиянки просит, чтобы ее тюремный срок ограничился теми девятью месяцами, которые она уже провела в заключении.

"Мы призываем суд приговорить Марию Бутину к уже отбытому сроку (...) и отправить ее домой к семье", - говорится в материалах суда.

Напомним, Марию Бутину задержали в США в Вашингтоне 15 июля текущего года. В Минюсте США выяснили, что она действовала как агент России в США, развивая отношения с американцами и организациями, имеющими влия ние в американской политике, чтобы продвигать интересы Москвы.

В 2018 году М.Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США. На слушаниях она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.

До этого М.Бутина не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ.

Приговор по делу М.Бутиной будет вынесен 26 апреля 2019 года.

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США, Суд, РФ, Мария Бутина.
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