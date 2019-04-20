СМИ: ЦРУ передало Британии информацию о финансировании Huawei спецслужбами Китая

В Центральном разведывательном управлении США считают, что компанию Huawei финансируют китайские спецслужбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
Так, по данным ЦРУ, китайскую компанию Huawei финансируют разведка и армия КНР, а также Комиссия по нацбезопасности Китая.
"Американская разведка показала Великобритании, что компания Huawei взяла деньги у Народно-освободительной армии (Китая - ред.), Комиссии по национальной безопасности Китая и третьей ветви китайской государственной разведывательной сети", - сообщает источник The Times.
По информации собеседника издания, США поделились отчетом ЦРУ по Huawei с союзниками по разведальянсу Five Eyes, в который также входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Отмечается, что Huawei планирует поставлять Великобритании оборудование для развития 5G-сетей.
Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не сможет сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies из-за угрозы безопасности.
США, Канада, Австралия, Япония и Чехия уже наложили серьезные ограничения на продукцию Huawei и ZTE (Польша и Норвегия размышляют над этим) из-за опасений, что ее использование сделает сети этих государств уязвимыми для шпионажа со стороны КНР.