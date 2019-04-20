Нападение на посольство КНДР в Мадриде: В США задержали бывшего морпеха

Новости мира: В США задержали бывшего морпеха, подозреваемого в нападении на посольство КНДР.

В США задержали бывшего морского пехотинца по делу о нападении на посольство КНДР в Мадриде в феврале.

Об этом сообщает ВВС.

"Власть США арестовала бывшего американского морского пехотинца, который, вероятно, входит в группу, совершившую нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде", - говорится в сообщении.

Этот арест является первым по делу о нападении на северокорейское посольство.

По информации источников, член группировки Free Joseon Кристофер Ан появится в ближайшее время перед федеральным судом Лос-Анджелеса.

Павоохранители также провели обыски в квартире Адриана Хон Чана, который считается лидером этой группировки.

Как сообщалось ранее, 22 февраля в посольство Северной Кореи в Мадриде проникли посторонние. Нападавшие называли себя "членами ассоциации или движения за права человека для освобождения Северной Кореи". Основные подозреваемые - граждане Мексики, Соединенных Штатов и Южной Кореи. Адриан Хон Чан, гражданин Мексики, проживающий в США, является возможным лидером нападавших. По версии суда, Чан прилетел в США 23 февраля, связался с ФБР и предложил поделиться с бюро материалами и видео из посольства.