Озвучены сроки поступления в армию США замены для Hellfire (Видео)

Новости мира: Армия США скоро сможет оценить новейшую противотанковую ракету JAGM (Joint Air-to-Ground Missile).

Ожидается, что новейшая ракета класса "воздух-земля" JAGM, предназначенная для Армии и Корпуса морской пехоты США, уже вскоре достигнет стадии полноценного серийного производства, обеспечив летчикам принципиально новые возможности по поражению наземных целей.

Согласно информации, опубликованной на сайте закупок товаров и услуг для федеральных правительственных учреждений FBO.gov, в 2020 финансовом году приобретут 3000 ракет JAGM. В 2021 финансовом году военным должны поставить еще 1500 ракет Joint Air-to-Ground Missile. Ранее сообщалось, что изделие достигло стадии мелкосерийного производства. Насколько можно судить, его характеристики удовлетворяют требованиям заказчика.

Ракету будут использовать пилоты вертолетов AH-64 Apache и AH-1Z Viper. Первый активно эксплуатируют Сухопутные силы США, второй — Корпус морской пехоты. JAGM сменит далеко не новый комплекс AGM-114 Hellfire, отлично себя зарекомендовавший для поражения самых разных наземных целей.