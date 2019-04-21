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Озвучены сроки поступления в армию США замены для Hellfire (Видео)

Озвучены сроки поступления в армию США замены для Hellfire (Видео)
01:31 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: Армия США скоро сможет оценить новейшую противотанковую ракету JAGM (Joint Air-to-Ground Missile).

Ожидается, что новейшая ракета класса "воздух-земля" JAGM, предназначенная для Армии и Корпуса морской пехоты США, уже вскоре достигнет стадии полноценного серийного производства, обеспечив летчикам принципиально новые возможности по поражению наземных целей.

Согласно информации, опубликованной на сайте закупок товаров и услуг для федеральных правительственных учреждений FBO.gov, в 2020 финансовом году приобретут 3000 ракет JAGM. В 2021 финансовом году военным должны поставить еще 1500 ракет Joint Air-to-Ground Missile. Ранее сообщалось, что изделие достигло стадии мелкосерийного производства. Насколько можно судить, его характеристики удовлетворяют требованиям заказчика.

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Ракету будут использовать пилоты вертолетов AH-64 Apache и AH-1Z Viper. Первый активно эксплуатируют Сухопутные силы США, второй — Корпус морской пехоты. JAGM сменит далеко не новый комплекс AGM-114 Hellfire, отлично себя зарекомендовавший для поражения самых разных наземных целей.

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США, Армия, Оружие, Вертолет, Ракета, Воздух-земля.
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