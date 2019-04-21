Во Флориде задержали двух школьниц по подозрению в подготовке массового убийства

Новости мира: В США задержали двух школьниц, которые готовили массовое убийство.

Полиция в штате Флорида задержала двух школьниц по подозрению в том, что они планировали организовать убийство девяти человек. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как он отмечает, задержанным по 14 лет, их имена не разглашаются. Учительница нашла у них папку с записями, из которых, вероятно, следует, что ученицы планировали застрелить девять человек.

Школьницы были задержаны в среду, 17 апреля, в своей школе. Позже их поместили в центр предварительного заключения для несовершеннолетних. Как ожидается, им будут предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства и похищения.

Напоминаем, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко подтвердила гибель 18 человек после стрельбы в Керчи, еще около 50 - ранены в результате стрельбы и подрыва в здании заведения взрывного устройства.