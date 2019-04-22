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Адвокат Трампа пока не видит надобности в ответе на доклад Мюллера

Адвокат Трампа пока не видит надобности в ответе на доклад Мюллера
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: У Трампа воздержатся от юридического ответа на отчет Мюллера.

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что юридическая команда Дональда Трампа пока воздержится от публикации расширенного ответа на отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, обнародованного на этой неделе.

Об этом он заявил, выступая на телеканале Fox News в воскресенье.

"Пока что мы не считаем, что нам это нужно", - заметил юрист президента США в ответ на вопрос о том, почему Белый дом до сих пор не обнародовал обещанного отчета на 45 страницах, который стал бы ответом на отчет спецпрокурора Мюллера.

В то же время, Джулиани отметил, что такая необходимость может возникнуть в будущем. Он уточнил, что ситуацию могут изменить слушания по делу, инициированные в американском Конгрессе или другие факторы.

Доклад Мюллера обвалил рейтинг Трампа до самого низкого в этом году

Ранее Руди Джулиани заявлял, что администрация президента уже завершила работу над документом в ответ на выводы, представленные в расследовании относительно вмешательства России в выборы президента США.

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Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Руди Джулиани, Российское дело.
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