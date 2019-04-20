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Доклад Мюллера обвалил рейтинг Трампа до самого низкого в этом году

Доклад Мюллера обвалил рейтинг Трампа до самого низкого в этом году
13:50 Сегодня Телеграф

Новости мира: Рейтинг президента США Дональда Трампа обвалился до самого низкого уровня в 2019 году.

Рейтинг президента США Дональда Трампа упали до рекордного для этого года уровня после публикации расследования специального прокурора Роберта Мюллера по сговору его команды с Россией перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.

По данным агентства, рейтинг Трампа упал на три пункта сразу после публикации доклада Мюллера.

В марте 2019 года деятельность Трампа одобряли 43% опрошенных, а 15 апреля этот показатель был на уровне 40%. После публикации доклада рейтинг Трампа упал до 37%.

Работой президента США недовольны 56% опрошенных американцев, 40% считают, что Трампу нужно объявить импичмент. Кроме того, 47% людей выступили за то, чтобы он ушел в отставку.

"Российское дело" Трампа: Барр обнародовал отчет спецпрокурора Мюллера

В четверг Министерство юстиции США опубликовало 400-страничный доклад с итогами расследования, которое подтвердило отсутствие сговора кампании Трампа с россиянами.

Выступая на пресс-конференции перед публикацией доклада, генпрокурор США Уильям Барр заявил, что команда Мюллера не нашла доказательств заговора.

Напомним, демократка и кандидат в президенты США Элизабет Уоррен инициирует процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа.

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США, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Рейтинг Трампа.
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