Доклад Мюллера обвалил рейтинг Трампа до самого низкого в этом году

Новости мира: Рейтинг президента США Дональда Трампа обвалился до самого низкого уровня в 2019 году.

Рейтинг президента США Дональда Трампа упали до рекордного для этого года уровня после публикации расследования специального прокурора Роберта Мюллера по сговору его команды с Россией перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.

По данным агентства, рейтинг Трампа упал на три пункта сразу после публикации доклада Мюллера.

В марте 2019 года деятельность Трампа одобряли 43% опрошенных, а 15 апреля этот показатель был на уровне 40%. После публикации доклада рейтинг Трампа упал до 37%.

Работой президента США недовольны 56% опрошенных американцев, 40% считают, что Трампу нужно объявить импичмент. Кроме того, 47% людей выступили за то, чтобы он ушел в отставку.

В четверг Министерство юстиции США опубликовало 400-страничный доклад с итогами расследования, которое подтвердило отсутствие сговора кампании Трампа с россиянами.

Выступая на пресс-конференции перед публикацией доклада, генпрокурор США Уильям Барр заявил, что команда Мюллера не нашла доказательств заговора.

Напомним, демократка и кандидат в президенты США Элизабет Уоррен инициирует процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа.