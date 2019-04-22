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СМИ: США планируют ввести полный запрет на поставки нефти из Ирана

СМИ: США планируют ввести полный запрет на поставки нефти из Ирана
07:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: США планируют полностью запретить импорт нефти из Ирана.

Госсекретарь США Майкл Помпео 22 апреля планирует заявить о том, что США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций.

Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По данным издания, дипломат собирается сообщить, что импортирующие иранскую нефть страны должны полностью прекратить эту деятельность, в ином случае Вашингтон введет против них санкции.

По мнению администрации США, "потрясения на рынке" нефти в связи с ее решением должны быть минимальными по двум причинам.

Во-первых, предложение сейчас превышает спрос.

Во-вторых, Помпео собирается объявить, что Саудовская Аравия и ОАЭ обязались компенсировать долю Ирана на рынке.

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Напомним, в начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из совместной сделки, заключенной 2015 года между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Она предусматривала выполнение Тегераном шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

5 ноября прошлого года новые санкции США против Ирана вступили в силу.

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Иран, Нефть, Санкции, Майк Помпео.
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