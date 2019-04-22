Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
ЦИК обработала 95,06% протоколов: последние данные
ЦИК обработала 95,06% протоколов: последние данные
Глава наблюдательной миссии ВКУ оценил проведение второго тура выборов 2019
Чолий: второй тур выборов прошел мирно и спокойно
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка
Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка

В США учитель хотел нанять киллера, чтобы расправиться над 10-летним учеником

В США учитель хотел нанять киллера, чтобы расправиться над 10-летним учеником
10:42 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В США 36-летнего Деонте Тейлора помощника учителя обвиняют в том, что он сексуально домогался к 7-летнему ученику, а потом пытался нанять киллера.

Учителя из Сент-Луиса, штат Миссури, обвиняют в том, что он приставал к своему 7-летнему ученику, а затем три года спустя пытался нанять киллера, чтобы убить ребенка и его семью, передает УНН, ссылаясь на Newsweek.

Как сообщает издание, в то время, когда 36-летний Деонте Тейлор был помощником учителя в начальной школе Люшера в 2015 году, он вывел семилетнего ученика из класса и отвел его в другую комнату, где занимался с ребенком оральным сексом. Хотя мальчик и его семья сообщили о предполагаемом инциденте в то время в полицию, Тейлору не было предъявлено обвинение до прошлого года.

В ноябре 2018 года Тейлор был наконец арестован после того, как анализ ДНК показал, что его образец соответствовал тому, который был обнаружен у студента, когда инцидент произошел в начальной школе Люшера.

В течение 2015 и 2018 годов Тейлор получил сертификат преподавателя и стал учителем пятого класса в начальной школе Уолнат-Гроув в школьном округе Фергюсон-Флориссант, несмотря на открытое против него дело.

"Мистер Тейлор прошел через тот же процесс, что и все наши кандидаты в преподаватели. Все проходят проверку на криминальное прошлое, проверку на наличие регистра сексуального насилия, и ничего такого не было", - заявил представитель школьного округа Фергюсон-Флориссант Кевин Хэмптон.

Легкий самолет потерпел крушение в Техасе, есть погибшие

В феврале этого года, когда Тейлор ожидал суда в тюрьме, он якобы пытался договориться о том, чтобы кто-то убил ныне 10-летнюю жертву и его семью, пытаясь утопить дело. Затем Тейлор убедил своего бойфренда, 66-летнего Майкла Джонсона, заплатить некоему человеку за совершение убийства, что он и сделал, согласно документам обвинения. Так называемый киллер вскоре стал осведомителем полиции, в результате чего планы Тейлора были сорваны и разоблачены.

В дополнение к обвинениям, связанным с инцидентом 2015 года, Тейлору также столкнулся с ещё двумя пунктами обвинения в заговоре с целью совершения убийства и двумя пунктами обвинения в попытке подкупа жертвы во время уголовного преследования. Джонсон сталкивается с теми же четырьмя обвинениями. Тейлор и Джонсон предстали перед судом Сент-Луиса в среду, где они оба не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях. Оба мужчины в настоящее время находятся за решеткой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Учитель, Сент-Луис, Штат Миссури, Нанял киллера, Убить ученика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Премьер-министр РФ прокомментировал выборы в Украине
02 Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
03 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
04 О войне, языке и военнопленных: что сказал Зеленский после первых результатов экзит-полов
05 ЦИК обработала 90,1% протоколов: Зеленский побеждает с 73,17% голосов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, местами до +18°
Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, местами до +18°
В ЦИК поступил первый протокол с мокрой печатью
В ЦИК поступил первый протокол с мокрой печатью
Лукашенко поздравил Зеленского с победой: Беларусь всегда была и останется для Украины партнером
Лукашенко поздравил Зеленского с победой: Беларусь всегда была и останется для Украины партнером
Гугл выпустил дудл ко Дню Земли 2019
Гугл выпустил дудл ко Дню Земли 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь