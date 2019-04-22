В США учитель хотел нанять киллера, чтобы расправиться над 10-летним учеником

Новости мира: В США 36-летнего Деонте Тейлора помощника учителя обвиняют в том, что он сексуально домогался к 7-летнему ученику, а потом пытался нанять киллера.

Учителя из Сент-Луиса, штат Миссури, обвиняют в том, что он приставал к своему 7-летнему ученику, а затем три года спустя пытался нанять киллера, чтобы убить ребенка и его семью, передает УНН, ссылаясь на Newsweek.

Как сообщает издание, в то время, когда 36-летний Деонте Тейлор был помощником учителя в начальной школе Люшера в 2015 году, он вывел семилетнего ученика из класса и отвел его в другую комнату, где занимался с ребенком оральным сексом. Хотя мальчик и его семья сообщили о предполагаемом инциденте в то время в полицию, Тейлору не было предъявлено обвинение до прошлого года.

В ноябре 2018 года Тейлор был наконец арестован после того, как анализ ДНК показал, что его образец соответствовал тому, который был обнаружен у студента, когда инцидент произошел в начальной школе Люшера.

В течение 2015 и 2018 годов Тейлор получил сертификат преподавателя и стал учителем пятого класса в начальной школе Уолнат-Гроув в школьном округе Фергюсон-Флориссант, несмотря на открытое против него дело.

"Мистер Тейлор прошел через тот же процесс, что и все наши кандидаты в преподаватели. Все проходят проверку на криминальное прошлое, проверку на наличие регистра сексуального насилия, и ничего такого не было", - заявил представитель школьного округа Фергюсон-Флориссант Кевин Хэмптон.

В феврале этого года, когда Тейлор ожидал суда в тюрьме, он якобы пытался договориться о том, чтобы кто-то убил ныне 10-летнюю жертву и его семью, пытаясь утопить дело. Затем Тейлор убедил своего бойфренда, 66-летнего Майкла Джонсона, заплатить некоему человеку за совершение убийства, что он и сделал, согласно документам обвинения. Так называемый киллер вскоре стал осведомителем полиции, в результате чего планы Тейлора были сорваны и разоблачены.

В дополнение к обвинениям, связанным с инцидентом 2015 года, Тейлору также столкнулся с ещё двумя пунктами обвинения в заговоре с целью совершения убийства и двумя пунктами обвинения в попытке подкупа жертвы во время уголовного преследования. Джонсон сталкивается с теми же четырьмя обвинениями. Тейлор и Джонсон предстали перед судом Сент-Луиса в среду, где они оба не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях. Оба мужчины в настоящее время находятся за решеткой.