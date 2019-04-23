Госдеп США готов работать с Зеленским

Новости мира: Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине.

Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку победившему во втором туре президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому, говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном в понедельник.

"Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Мы также поздравляем украинцев с проведением выборов, которые показывают жизнеспособность демократии спустя пять лет после революции 2014 года и спустя пять лет после неослабевающей российской агрессии", - отмечается в заявлении.

В госдепе США также приветствуют выводы, содержащиеся в предварительном докладе ОБСЕ о прошедших выборах. "Выборы были мирные, конкурентные, а их итог показывает волю народа", - подчеркивается в нем.

Также в госдепе США выразили желание работать с В.Зеленским. "Мы ждем работы с избранным президентом В.Зеленским, направленной на достижение нашими двумя народами цели безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - говорится в заявлении.

"США продолжают выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных на международном уровне границ. И мы будем продолжать поддерживать Украину в то время, как она приступает к важным реформам", - подчеркивают в с госдепартаменте.

Во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, уверенно побеждает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. По итогам обработки ЦИК 99% электронных протоколов, за него проголосовали 73,21% избирателей, тогда как П.Порошенко набирает 24,46% голосов.