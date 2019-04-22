Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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Джемилев: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому

Джемилев: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому
22:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мустафа Джемилев считает, что крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому, который побеждает на выборах президента Украины.

Крымские татары будут в «конструктивной оппозиции» к Владимиру Зеленскому, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Украины. Об этом заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев, пишут Крым.Реалии.

"Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросам, которые мы считаем правильными - будем всецело его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу - мы будем подавать свой голос", - сказал Джемилев.

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Мустафа Джемилев добавил, что для Украины сейчас главное – сберечь стабильность.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 99,85% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 516 тыс. 124), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 515 тыс. 132).

 

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Выборы, Оппозиция, Татары, Крымские татары, Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский.
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