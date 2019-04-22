Выборы Президента 2019: второй тур
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У Зеленского говорят, что не планируют роспуск Рады

У Зеленского говорят, что не планируют роспуск Рады
01:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: У Зеленского надеются, что Рада будет поддерживать его инициативы, и пока не видят оснований для ее роспуска.

Народные депутаты Украины поддержат инициативы нового президента Украины исходя из здравого смысла, или же желания остаться в политике, рассчитывают в команде уверенно побеждающего во втором туре выборов главы государства кандидата Владимира Зеленского.

"Мы считаем, что за законодательные инициативы Зеленского проголосует та здравая часть парламента, которая все-таки есть, и та часть парламента, которая хотела бы сохраниться в украинской политике", - сказал на брифинге в воскресенье вечером спикер штаба кандидата Дмитрий Разумков.

В частности, по его словам, одними из первых будут законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и импичменте президента.

"Сегодня народные депутаты говорят о том, что не готовы снимать неприкосновенность только с себя, но отставлять ее у других высокопоставленных чиновников. А если перед законом будут все равны, то и закон будет равен по отношению ко всем", - отметил он.

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Отвечая на вопрос о возможном роспуске парламента, Д.Разумков сказал: "Позиция Владимира Зеленского и его команды будет в рамках действующего законодательства. На сегодняшний момент говорить о роспуске Рады не представляется возможным".

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Верховная Рада, Выборы, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур, Второй тур выборов президента Украины 2019.
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