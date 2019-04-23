ФБР США рассекретило информацию о планах побега Гитлера

Новости мира: Федеральное бюро расследований США открыло доступ к документам, в которых допускалась версия о побеге в Аргентину Адольфа Гитлера.

Пресс-служба Федерального бюро расследований США рассекретило документы, в которых сообщалось о возможных планах побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.

В частности, согласно документам ФБР существовала версия, согласно которой лидер нацистов Адольф Гитлер на подводной лодке мог добраться до Аргентины, а в последствии получить убежище в южной части горной системы Анд. Анонимные источники рассказывали, что в совершении такого плана ему могли помогать высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны.

Более того, согласно данным ФБР США, Гитлер к моменту побега сбрил усы, а также страдал от астмы и язв. По информации, вместе с ним из Третьего рейха также сбежали еще около 50 нацистов. Сообщается, что описанные в документе события произошли через 2 недели после падения Берлина в мае 1945 года. Известно, что доклад датируется 21 сентября 1945 года.

Отмечается, что засекреченные сведения были переданы первому директору ФБР Эдгару Гуверу. Кроме него, доступ к информации также имелся у военной разведки США. Однако, они посчитали расследование неполным и решили не продолжать искать фюрера. Согласно официальной версии, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине. когда происходил штурм столицы Германии советскими войсками. В последствии, их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.