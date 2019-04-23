Скачать
Вторник, 23.04.2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх

ФБР США рассекретило информацию о планах побега Гитлера

ФБР США рассекретило информацию о планах побега Гитлера
16:16 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: Федеральное бюро расследований США открыло доступ к документам, в которых допускалась версия о побеге в Аргентину Адольфа Гитлера.

Пресс-служба Федерального бюро расследований США рассекретило документы, в которых сообщалось о возможных планах побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.

В частности, согласно документам ФБР существовала версия, согласно которой лидер нацистов Адольф Гитлер на подводной лодке мог добраться до Аргентины, а в последствии получить убежище в южной части горной системы Анд. Анонимные источники рассказывали, что в совершении такого плана ему могли помогать высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны.

Более того, согласно данным ФБР США, Гитлер к моменту побега сбрил усы, а также страдал от астмы и язв. По информации, вместе с ним из Третьего рейха также сбежали еще около 50 нацистов. Сообщается, что описанные в документе события произошли через 2 недели после падения Берлина в мае 1945 года. Известно, что доклад датируется 21 сентября 1945 года.

Австрия компенсировала €1,5 млн женщине из-за Гитлера

Отмечается, что засекреченные сведения были переданы первому директору ФБР Эдгару Гуверу. Кроме него, доступ к информации также имелся у военной разведки США. Однако, они посчитали расследование неполным и решили не продолжать искать фюрера. Согласно официальной версии, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине. когда происходил штурм столицы Германии советскими войсками. В последствии, их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аргентина, Версия, Побег, Адольф Гитлер, ФБР США, Рассекречены документы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Украинцев ждут длинные выходные
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза
Результаты выборов: Зеленский опередил Порошенко в три раза
ГБР проводит обыск в НАБУ
ГБР проводит обыск в НАБУ
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь