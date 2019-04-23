Гигиеническая процедура для ребенка из США закончилась смертельным исходом

Новости мира: В США 11-летняя девочка умерла от острой аллергической реакции.

У ребенка была аллергия на молочные продукты, но ее семья не знала, что зубная паста, которую предписал стоматолог, содержит молочный белок.

Женщина призналась, что невнимательно читала состав пасты, и винит себя в смерти дочери, поскольку не проверила всю информацию об ингредиентах.

Стоматолог посоветовал использовать лекарственную пасту, чтобы укрепить зубную эмаль. Никогда не беспокоясь о молочных ингредиентах в зубной пасте, семья была шокирована, когда 4 апреля у девочки случился приступ анафилаксии (аллергическая реакция немедленного типа) во время чистки зубов.

По словам матери погибшей девочки, она пыталась ей помочь, когда произошел приступ, но ее старания не увенчались успехом, врачи тоже не смогли реанимировать школьницу, она умерла в больнице от анафилактического шока.

У Национальной детской больнице говорят, что такие ситуации редкие, "это впервые за всю мою лекарскую практику" - говорит Девид Стукус, педиатр- аллерголог.