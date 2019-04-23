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Гигиеническая процедура для ребенка из США закончилась смертельным исходом

Гигиеническая процедура для ребенка из США закончилась смертельным исходом
17:03 Сегодня Телеграф life.pravda.com.ua Фото: pixabay.com

Новости мира: В США 11-летняя девочка умерла от острой аллергической реакции.

У ребенка была аллергия на молочные продукты, но ее семья не знала, что зубная паста, которую предписал стоматолог, содержит молочный белок.

Женщина призналась, что невнимательно читала состав пасты, и винит себя в смерти дочери, поскольку не проверила всю информацию об ингредиентах.

Стоматолог посоветовал использовать лекарственную пасту, чтобы укрепить зубную эмаль. Никогда не беспокоясь о молочных ингредиентах в зубной пасте, семья была шокирована, когда 4 апреля у девочки случился приступ анафилаксии (аллергическая реакция немедленного типа) во время чистки зубов.

Стало известно, какую опасность содержит в себе зубная паста

По словам матери погибшей девочки, она пыталась ей помочь, когда произошел приступ, но ее старания не увенчались успехом, врачи тоже не смогли реанимировать школьницу, она умерла в больнице от анафилактического шока.

У Национальной детской больнице говорят, что такие ситуации редкие, "это впервые за всю мою лекарскую практику" - говорит Девид Стукус, педиатр- аллерголог.

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Все по теме:

США, Зубная паста, Врачи, Помощь, Молочные продукты, Педиатры, Смерть ребенка, Алергия, Анафилаксия.
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