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Среда, 24.04.2019
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СМИ: Трамп пожаловался основателю Twitter на потерю подписчиков

СМИ: Трамп пожаловался основателю Twitter на потерю подписчиков
06:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Трамп встретился с основателем соцсети Twitter.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.

"Замечательная встреча состоялась этим днем в Белом Доме с Джеком (Дорси - Ред.) из Twitter. Много тем обсудили, касающихся их платформы, и мира социальных сетей в целом. Надеюсь на открытый диалог", - написал Д.Трамп.

Пресс-секретарь Twitter назвал в своем заявлении встречу c президентом "конструктивной".

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Тем временем, как сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленный о разговоре источник, президент значительную часть встречи жаловался, что потерял часть подписчиков. По его мнению, Twitter целенаправленно удаляет подписчиков.

В свою очередь, Дж.Дорси отметил, что число фолловеров может измениться в связи с тем, что Twitter проводит работы по избавлению от поддельных учетных записей.

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Белый дом, Дональд Трамп, Джек Дорси, Twitter.
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