Президент или фейк: в Twitter появился аккаунт Зеленского

Новости Украины: В Twitter создан аккаунт кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, но официальной верификации не было.

В микроблоге Twitter создан аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"Спасибо за доверие, Украина", – говорится в первой публикации аккаунта. В данный момент в профиле собраны репосты с реакцией мировых лидеров, внешнеполитических ведомств и СМИ на победу Зеленского.

Вместе с тем, аккаунт еще не получил официальной верификации от Twitter. Является ли он официальным - не ясно.

Спасибо за доверие, Украина

Дуже дякую! Дякую за довіру, Україно — Volodymyr Zelenskiy (@v__zelenskyi) 23 апреля 2019 г.

Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.

По результатам обработки 99% электронных протоколов за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 516 тыс. 124), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 515 тыс. 132). Недействительными признаны 2,31% бюллетеней.