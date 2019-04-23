ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза

Новости Украины: 99,87% электронных протоколов поступило в ЦИК: за Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, у Порошенко 24,45%.

На утро вторника Центральная избирательная комиссия обработала 99,87% электронных протоколов на выборах президента Украины: за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% украинцев.

По данным ЦИК, явка избирателей во время голосования 21 апреля по Украине, включая заграничный избирательный округ составила 61,37%. На момент окончания голосования избирательные бюллетени получили 18 млн 409 тыс. 313 человек, тогда как в списки избирателей на это же время были внесены 29 млн 645 тыс. 358 граждан Украины.

В.Зеленский лидирует в Киеве и во всех областях Украины, кроме Львовской. Там за П.Порошенко проголосовало 62,8% избирателей, за В.Зеленского – 34,48%.

Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

На заграничном избирательном округе (101 участок в 72 странах, где в целом проголосовали 59тыс. 843 граждан Украины) больше голосов получил действующий президент: за П.Порошенко проголосовали 54,73% (32тыс. 749 граждан), тогда как В.Зеленский заручился поддержкой 44,78% избирателей (26тыс. 196 голосов).

В состоявшемся 21 апреля втором туре выборов президента Украины уверенную победу одерживает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский: по данным всех проводимых экзит-полов, итоги которых были обнародованы после завершения голосования, за него отдали свои голоса не менее 70% избирателей против около 25% за П.Порошенко.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.