Российское дело: Манафорта доставили в тюрьму строгого режима

Новости мира: Тюрьма Канаан – пенитенциарное учреждение для мужчин, построенное в 2005 году.

Американского политтехнолога Пола Манафорта, осужденного за налоговое и банковское мошенничество, а также по другим уголовным статьям, доставили в тюрьму для отбывания наказания.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Бюро тюрем США.

Манафорта доставили в тюрьму строгого режима Канаан в штате Пенсильвания. Он должен быть освобожден в декабре 2024 года.

Окружной суд в Вирджинии 7 марта вынес приговор Манафорту по делу о налоговом и банковском мошенничестве – три года и 11 месяцев лишения свободы. 13 марта он был приговорен еще к трем с половиной годам лишения свободы за преступления, раскрытые в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы в США.

В общей сложности политтехнолог, который в 2016 году занимал пост главы избирательной кампании Дональда Трампа, проведет за решеткой семь с половиной лет.