Зять Трампа обвинил Мюллера в нанесении вреда демократии США

Высокопоставленный советник Белого дома Джаред Кушнер, который также является зятем президента Трампа, заявил, что расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США нанесло больше вреда для американской политики, чем само вмешательство.
С таким заявлением он выступил во время Саммита 2019 Time 100 во вторник, сообщило американское центральное издание The Hill.
"Честно говоря, все это было просто большим отвлечением внимания от дел в стране", - заявил Кушнер, выступая на саммите.
Комментируя масштабы вмешательства РФ в американские выборы, он заявил, что русские просто купили места для рекламных объявлений на Facebook, чтобы посеять раздор в американском обществе.
"Но я думаю, что расследование и все спекуляции, которые произошли за последние два года, имели значительно большее влияние на нашу демократию, чем пара объявлений на Facebook", - заявил зять нынешнего главы Белого дома.