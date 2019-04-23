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Зять Трампа обвинил Мюллера в нанесении вреда демократии США

Зять Трампа обвинил Мюллера в нанесении вреда демократии США
22:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Зять Дональда Трампа убежден, что спецпрокурор Роберт Мюллер больше навредил США, чем вмешательство Кремля.

Высокопоставленный советник Белого дома Джаред Кушнер, который также является зятем президента Трампа, заявил, что расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США нанесло больше вреда для американской политики, чем само вмешательство.

С таким заявлением он выступил во время Саммита 2019 Time 100 во вторник, сообщило американское центральное издание The Hill.

"Честно говоря, все это было просто большим отвлечением внимания от дел в стране", - заявил Кушнер, выступая на саммите.

Комментируя масштабы вмешательства РФ в американские выборы, он заявил, что русские просто купили места для рекламных объявлений на Facebook, чтобы посеять раздор в американском обществе.

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"Но я думаю, что расследование и все спекуляции, которые произошли за последние два года, имели значительно большее влияние на нашу демократию, чем пара объявлений на Facebook", - заявил зять нынешнего главы Белого дома.

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Все по теме:

РФ, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Джаред Кушнер, Российское дело, Зять Трампа.
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