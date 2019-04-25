Армия США выдала пять контрактов на создание военного вертолета будущего

Новости мира: Военные США выдали контракты пяти компаниям на создание вертолета будущего.

Пять компаний получили контракты от армии США: AVX Aircraft, Bell, Boeing, Karem Aircraft и Sikorsky. Только две выберут для следующей фазы, предполагающей строительство прототипов боевых машин. Серийное производство победителя должны начать в конце 2020-х.

Напомним, программа Future Attack Reconnaissance Aircraft направлена на поиск замены старым легким многоцелевым OH-58 Kiowa. Вертолет будущего должен быть очень быстрым, маневренным и способным выполнять самые разные задачи.

Одну из самых интересных идей предложила компания AVX Aircraft совместно с L3 Technologies. Она представила машину, имеющую соосный несущий винт и два движителя по бокам фюзеляжа. Также вертолет получил два крупных крыла.