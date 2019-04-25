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Армия США выдала пять контрактов на создание военного вертолета будущего

Армия США выдала пять контрактов на создание военного вертолета будущего
04:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: Военные США выдали контракты пяти компаниям на создание вертолета будущего.

Пять компаний получили контракты от армии США: AVX Aircraft, Bell, Boeing, Karem Aircraft и Sikorsky. Только две выберут для следующей фазы, предполагающей строительство прототипов боевых машин. Серийное производство победителя должны начать в конце 2020-х.

Напомним, программа Future Attack Reconnaissance Aircraft направлена на поиск замены старым легким многоцелевым OH-58 Kiowa. Вертолет будущего должен быть очень быстрым, маневренным и способным выполнять самые разные задачи.

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Одну из самых интересных идей предложила компания AVX Aircraft совместно с L3 Technologies. Она представила машину, имеющую соосный несущий винт и два движителя по бокам фюзеляжа. Также вертолет получил два крупных крыла.

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США, Армия, Военные, Контракт, Вертолет.
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